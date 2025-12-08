Haberler

İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasından ses kaydı paylaşılmasına soruşturma

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ses kaydının paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

(İSTANBUL) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda bugün yapılan Diploma Davası duruşmasıyla ilgili alınan ses kaydının X'ten paylaşılması ile ilgili soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU "DİPLOMA" DAVASINDA HAKİM KARŞISINDA

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMADAN SES KAYDI PAYLAŞILMASINA SORUŞTURMA

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, "İdare Mahkemesinin kararını bekletici sebep olarak kabul ederek" duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

Duruşmada, ses kaydının alınıp sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık soruşturma başlattı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle: "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği: ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine: (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır"

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Amaçlari halk gerçekleri duymasin.

