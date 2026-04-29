Haberler

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin 1 Mayıs Cuma gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nin 1 Mayıs Cuma gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Açıklamada, "Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayımlanacak tahminler ile meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Bölgede 1-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul: 8, Edirne: 6, Kırklareli: 5, Tekirdağ: 7, Kocaeli: 9, Sakarya: 7, Yalova: 10"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

