Marmara Adası'nda Orman Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Adası'nda Okullar Mahallesi'nde başlayan orman yangınına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

MARMARA Adası'nda orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar

O bakan uçak sırasında böyle görüntülendi!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Juventus'a galibiyeti Kenan Yıldız getirdi

Neler yaptın öyle Kenan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.