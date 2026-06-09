Haberler

Balıkesir'de 2 gündür aranan emekli teknisyen denizde ölü bulundu

Balıkesir'de 2 gündür aranan emekli teknisyen denizde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli röntgen teknisyeni Yahya Çelik'in cansız bedeni, dolgu iskelesinin altında denizde bulundu. Kamera kayıtlarında dengesini kaybederek denize düştüğü değerlendiriliyor.

BALIKESİR'in Marmara Adası ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli röntgen teknisyeni Yahya Çelik'in (58), dolgu iskelesinin altında denizde cansız bedeni bulundu. Kamera incelemelerinde en son iskele istikametinde görülen 3 çocuk babası Çelik'in, dengesini kaybederek denize düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Marmara Adası Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 7 Haziran Pazar günü gece saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Marmara Adası Devlet Hastanesi'nden emekli Yahya Çelik'in yakınları, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından emniyet ekipleri tarafından Çelik'i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları kapsamında ilçedeki MOBESE ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Yahya Çelik'in en son merkezdeki dolgu iskelesi istikametine doğru yürüdüğünü tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran asayiş ekipleri, dolgu iskelesinin altında denizin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince denizden çıkarılan cansız bedenin, 2 gündür aranan Yahya Çelik'e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, Yahya Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

ABD'den sporculara skandal karşılama: Sanki her biri azılı suçlu!
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan Aziz Yıldırım için tartışılan karar
İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı

Rahmi Koç'un ortalığı karıştıran fıkrasının gerçeği bambaşkaymış
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var