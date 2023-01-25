Marketten aldığı meyve suyunun kutusunu kesti, içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Marketten aldığı meyve suyunu çalkalayınca bir gariplik olduğunu fark eden vatandaş, kutuyu kesince gördüklerine inanamadı. Bu anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan vatandaş, "Ne diyeceğimi bilemiyorum" notunu düştü.

Marketlerdeki paketli ürünlerin içerisinden zaman zaman çıkan garip maddeler halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bunun son örneğini kesilen meyve suyu paketinde gördük.

ÇALKALAYINCA ŞÜPHELENDİ

Bir vatandaş zincir marketten aldığı ünlü bir marka olan meyve suyunu çalkalayınca içerisinde bir gariplik olduğunu fark etti. Bunun üzerine eline bıçağı alıp kutuyu kesen vatandaş, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

KUTUNUN İÇİNDEN SİYAH CİSİM ÇIKTI

Kanıt olması için bu anları kayda alan vatandaş, kestiği meyve suyu paketinin içerisinden çıkan siyah cismi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Halk sağlığının hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne seren video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.