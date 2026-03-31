Market Kavgasında Bıçakla Cinayet
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, markette çıkıp dışarı taşan kavgada Deniz Bilmez'i bıçaklayarak öldüren B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Körfez Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayet şüphelisi B.Ö.'nün olayın ardından kaçtığı İstanbul'da polis tarafından yakalandığı öğrenildi.
Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı