MARKETİN KASASINDAN 50 BİN LİRA ÇALINDI - Haberler

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MARKETİN KASASINDAN 50 BİN LİRA ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tokat'ın Zile ilçesinde, bir marketin deposunda bulunan kasadan 50 bin lira çalındı.

TOKAT (DHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde, bir marketin deposunda bulunan kasadan 50 bin lira çalındı.

Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Selağzı kavşağında bulunan bir markette gerçekleşti. Market görevlilerinin içeride bulunduğu anda yan kapıdan depoya giren hırsızlık şüphelisi, kasada biriken paraları alarak olay yerinden kaçtı. Depoya görevliler, kasanın açık olduğu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tokat, Güncel, Haberler

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