Maria Krushevskaya, AKM'de konser verecek
AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Rus arp sanatçısı Maria Krushevskaya, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde sahne alacak.
Rus arp sanatçısı Maria Krushevskaya, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde sahne alacak.
İtalyan şef Carlo Rizzari'nin yöneteceği konser, 29 Nisan'da 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Üslü besteciler François-Adrien Boieldieu ve Georges Bizet'nin eserlerinden oluşan bir seçkinin müzikseverlere sunulacağı konserin biletlerine "www.biletinial.com"dan ulaşılabilir.
AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel