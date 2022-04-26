Maria Krushevskaya, AKM'de konser verecek - Haberler

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Maria Krushevskaya, AKM'de konser verecek

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Maria Krushevskaya, AKM'de konser verecek

Rus arp sanatçısı Maria Krushevskaya, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde sahne alacak.

Rus arp sanatçısı Maria Krushevskaya, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde sahne alacak.

İtalyan şef Carlo Rizzari'nin yöneteceği konser, 29 Nisan'da 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Üslü besteciler François-Adrien Boieldieu ve Georges Bizet'nin eserlerinden oluşan bir seçkinin müzikseverlere sunulacağı konserin biletlerine "www.biletinial.com"dan ulaşılabilir.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Konser, Rus, AKM, Güncel, Haberler

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