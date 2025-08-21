Mardin Yeşilli’de Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki kentsel dönüşüm alanından görüntüler paylaşarak, "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli'de. Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje, ilçemizin güzelliğine güzellik katacak" ifadelerini kullandı.

Mardin'in Yeşilli ilçesindeki Gül ve Tepebaşı mahalleleri, 2016 yılında riskli alan ilan edildi. Korunaksız ve derme çatma yöntemlerle inşa edilen evlerin bulunduğu, altyapının yetersiz olduğu bölgede, bugüne kadar riskli 723 bağımsız birimden 648'i yıkıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı öncülüğünde başlatılan ve Yeşilli Belediyesi iş birliğiyle yürütülen, 'Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında birinci etap çalışmaları tamamlandı. Rezerv alanda 60 konut, 65 iş yeri, 21 odalı bir otel inşa edildi. Bünyesinde kadın ve erkekler için taziye evleri ile bir yemekhane barındıran Merkez Camisi de yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Projenin devam eden 2'nci etap çalışmaları kapsamında 173 konut, 26 dükkan, 1 otel, 2 yer altı otoparkı, 1 hamam, 1 fırın ve misafir konaklama inşa edilecek. İki etabın da tamamlanmasıyla, bölgeye Mardin'e özgü mimariyle tasarlanmış 233 konut ve 88 iş yeri kazandırılmış olacak. Dara Antik Kenti'ne yakın olan ve Mardin'in turizm güzergahında yer alan ilçenin yeni çehresiyle bölgeye daha fazla turist çekmesi bekleniyor.

'MARDİN'İMİZİN ÖZGÜN MİMARİSİNE UYGUN'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan yapıların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli'de. Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Ferhat Şan, bölgede bulunan eski evlerin ilkel koşullarda inşa edildiğine ve dayanıksız olduğuna dikkat çekti. Şan, "Kentsel dönüşüm bir nimettir, bir hazinedir. Daha önce eve bir misafir çağırdığımda kokudan burada çay içmezdik. Şimdi dört bir yanımıza altyapı kanalizasyon kuruldu" dedi.

'ESKİ EVİMİZDE YILANLAR ÇIKIYORDU'

Selim Mamo, eski evlerinde çok zor koşullarda yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bir gün benim bir kızım mutfağa bulaşık yıkamaya giderken yılan, bacağının üzerine dolaşıyor. Ben de bir gün böyle sırtüstü yatmışım, uyumuşum. Baktım bir şey yüzüme geldi. Bir uyandım; 1,5 metre yılan var evde. Bu kentsel dönüşüm çıkınca evimi kimse söylemeden kepçeyi getirdim kendim yıktım. Daha önce namaz kılarken üzerimize su damlıyordu. Şimdi Ayasofya gibi cami oldu. Allah devletimizden, burada çalışanlardan razı olsun."

Kışın kapanan yolları küreklerle açmak zorunda kaldıklarını anlatan Mesut Adam da "Yapılan zaten ortada. Bu hizmet ile ilgili olumsuz düşünecek kimse yoktur. Bu kadar küçük bir yere bu yatırımı yapmayı herkes beceremez" diye konuştu.