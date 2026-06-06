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Mardin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

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Mardin merkezli iki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyonda silah, para ve dijital materyal ele geçirildi.

Mardin merkezli iki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde fuhuş suçunu organize ederek teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Mardin ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 27 bin 955 lira, 300 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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