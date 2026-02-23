Haberler

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun askerlerle iftar yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun askerlerle iftar yaptı
Güncelleme:
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun askerlerle iftarda bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun askerlerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası'nı ziyaret etti.

Burada görevli askerlerle sohbet eden Akkoyun, onlarla birlikte orucunu açtı.

Vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Akkoyun, "Kahraman Mehmetçiklerimizin ve tüm güvenlik görevlilerimizin ramazan ayını tebrik ediyor, görevlerinde sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Müftüsü Enver Türkmen de katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
