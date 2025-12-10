Haberler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde muhtarlarla bir toplantı düzenleyerek yerel talepleri dinledi. Ayrıca Dargeçit Kadın Destek Merkezini ziyaret ederek projelerin artırılması talimatında bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde, "Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı"nda muhtarlarla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarları söz alarak kendi bölgeleriyle ilgili talep, ihtiyaç ve önerileri dile getirdi.

Muhtarları dinleyen Vali Akkoyun, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Program kapsamında Vali Akkoyun ve beraberindeki heyet, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dargeçit Kadın Destek Merkezini de ziyaret etti.

Merkezde yürütülen eğitimler, atölye çalışmaları ve sosyal destek faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Akkoyun, aileyi, kadınları ve çocukları güçlendirmeye yönelik projelerin artırılarak devam etmesi yönünde talimat verdi.

Vali Akkoyun, Dargeçit ziyaretinin ardından Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile 14'üncü Komando Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu.

Şeref Salonunda Birlik Ziyaret Defterini imzalayan Akkoyun'a, 14'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Anıl Karaca bilgi verdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
