Gaziler Günü'nde Birlik Vurgusu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Akkoyun, Mardin'in birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı özel bir kent olduğunu söyledi.

Gaziliğin, azmin ve mücadele ruhunun geleceğe taşınmasında çok kıymetli bir değer olduğunu belirten Akkoyun, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye özen gösterdiğini aktardı.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu kadim toprakların birleştirici ruhu, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin şanlı mücadelesiyle yoğrulmuştur. Terörsüz Türkiye vizyonu, Mardin'in asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Her bir gazimiz, Mardin'imizin tarihi duvarları gibi sağlam, kadim geleneğimiz gibi güçlü ve yüreklidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz, teknolojik ilerleme ve ekonomik kalkınmanın yanında kadim değerlerimizin yaşatılmasını da öngörmektedir."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da şehit ve gazilerin emaneti olan vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz mücadele ettiğini anlatan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Terörsüz Türkiye için tüm kurumlarımız canla başla çalışmaktadır. Temennimiz, annelerimizin yüreğinin bir daha yanmaması, ülkemizin terör belasından tamamen kurtulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit ve gaziler için dua edildi.

Programa, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
