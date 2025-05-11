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Mardin Valisi Akkoyun'dan "Anneler Günü" mesajı

Mardin Valisi Akkoyun'dan
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, annelerin şefkatin, merhametin ve fedakarlığın en özel timsali olduğunu belirtti.

Annelerin varlıklarıyla hayatlarında bir şükür vesilesi olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Annelerimize her daim minnettarız. Bu anlamlı günde, başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal eden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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