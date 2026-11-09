Mardin Valisi Akkoyun, Arasa Çarşısı'nda süren restorasyonu yerinde gördü

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Arasa Kapalı Çarşısı'nda yürütülen restorasyon ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç ile "Tarihi Çarşılar Canlanıyor" projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü tarihi çarşıyı ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Akkoyun, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA