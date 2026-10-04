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Mardin-Şırnak yolunda yağ yüklü tırın dorsesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Mardin-Şırnak yolunda yağ yüklü tırın dorsesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, Mardin-Şırnak kara yolunda hareket halindeki tırın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi, bir süre kapanan yol yeniden açıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Mardin- Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.

İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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