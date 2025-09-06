Haberler

Mardin Savur'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgar etkisiyle büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü müdahale ediyor. Yangından kurtarılan bir kaplumbağaya da su verildi.

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

Bu arada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
