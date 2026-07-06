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Mardin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mardin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Çınaraltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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