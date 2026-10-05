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Mardin Ömerli'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bağ evinde bulundu

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Mardin Ömerli'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bağ evinde bulundu
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Mardin'in Ömerli ilçesinde dün akşam hayvan otlatırken havanın kararmasıyla evin yolunu kaybeden 12 yaşındaki kız çocuğu, yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından amcasına ait bağ evinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatırken karanlığın çökmesiyle evin yolunu kaybeden N.Y. (12) isimli kız çocuğu, amcasına ait bağ evinde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesinin kırsal Sulakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 30 koyun ve beslediği 3 köpeğiyle hayvan otlatmaya çıkan N.Y. isimli kız çocuğu, havanın kararmasıyla evin yolunu kaybetti. N.Y. eve dönmeyince ailesi, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından N.Y., saat 02.00 sıralarında amcasına ait sığındığı bağ evinde, hayvanlarıyla beraber bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu ve üşüdüğünü belirten N.Y. ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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