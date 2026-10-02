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Mardin Nusaybin'de yol çalışmasında görevli işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Mardin Nusaybin'de yol çalışmasında görevli işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışmasında görevli işçi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı ve yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışmasında görevli işçi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmasında görevli işçi Zana Çelik'e (37), ardından da yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı.

Kazada, Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçtaki Mustafa S. (21) ve Zarav A. (15) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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