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Mardin Nusaybin'de durdurulan araçta 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçakçılıkla mücadele ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Nusaybin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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