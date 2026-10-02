Mardin Nusaybin'de araç belediye personeline çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin Nusaybin'de araç belediye personeline çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nusaybin'de yol çalışmasındaki belediye personeline çarpan hafif ticari araç, ardından park halindeki belediye kamyonetine çarparak kazaya yol açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın yol çalışması yapan belediye personeline, ardından park halindeki belediye kamyonetine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, belediye ekiplerinin yol çalışması yaptığı noktada önce personele, ardından park halindeki Nusaybin Belediyesi'ne ait kamyonete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, belediye personeli Zana Çelik'in (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Z.A. (15) ve M.S. (21) ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zana Çelik'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.