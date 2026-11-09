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Mardin Midyat'ta 20 yaşındaki genç, motosiklet yanında ölü bulundu.

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Mardin Midyat'ta kırsal Acırlı Mahallesi girişinde motosiklet yanında hareketsiz yatan 20 yaşındaki gencin öldüğü belirlendi. Ceset, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde 20 yaşındaki genç ölü bulundu.

Kırsal Acırlı Mahallesi'nin girişinde motosikletin yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin Samir B'ye ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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