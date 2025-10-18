Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde MSB Armoni Mızıkası Konseri

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde MSB Armoni Mızıkası Konseri
Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında muhteşem bir konser verdi. Etkinliğe katılanlar milli marşlara ve kahramanlık türkülerine eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında MSB Armoni Mızıkası Komutanlığınca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda konser verildi.

Şef Bando Albay Levent Türkel yönetimindeki orkestraya, Bando Astsubay Üstçavuş Harun Çelik, Armoni Mızıkası Solisti Gökçe Nur Semerci eşlik etti.

Etkinliğe katılanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla milli marşlar ve kahramanlık türkülerine eşlik etti.

Konsere, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
