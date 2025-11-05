Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali 500 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin şehrin kültürel ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkardığını belirterek, festivalin 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını açıkladı. Festival süresince çok sayıda etkinlik düzenlendi.

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, "Geçmişle geleceği, yerelle evrenseli, sanatla yaşamı bir araya getiren Mardin Kültür Yolu Festivali, yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak hem kent sakinlerine hem de yerli ve yabancı misafirlere önemli bir kültür- Sanat deneyimi sunmuştur" dedi.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında yer aldı. 18 Ekim'de başlayan ve 26 Ekim'de sona eren festivalde 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik gerçekleştirildi. Festivalde; Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası', İl Kültür Müdürlüğü'nde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' seçkileri ziyaretçilere açıldı. Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlendi.

ÜNLÜ SANATÇILAR HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Artuklu Fuar alanında kurulan sahnede Bengü, Ebru Yaşar, Haluk Levent ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları, festival kapsamında Mardinlilerin beğenisine sunuldu. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler kazandı.Çocuk Köyü'nde eğlenen çocuklar, 'Rafadan Tayfa' ve 'Kral Şakir' gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme fırsatı buldu.

VALİ AKKOYUN: MARDİN, KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

Festivalin sona ermesiyle değerlendirmelerde bulunan Vali Tuncay Akkoyun, "Mardin'de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, şehrimizin tarihi dokusunu, kültürel çeşitliliğini ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkararak Mardin'imizi kültür ve sanatın önemli duraklarından biri haline getirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2021 yılında başlatılan bu geleneksel festival, 18-26 Ekim tarihleri arasında Mardin'in sokaklarını, meydanlarını, tarihi hanlarını ve taş avlularını sanatla buluşturmuştur. Festival süresince Kasımiye ve Zinciriye Medreseleri gibi yüzlerce yıllık tarihi yapıların da yer aldığı 16 mekan ve 30 noktada, konser, sergi, tiyatro, opera, atölye, film gösterimi, söyleşi, çocuk etkinlikleri ve sokak performansları gibi 370 etkinlik gerçekleştirildi. Geçmişle geleceği, yerelle evrenseli, sanatla yaşamı bir araya getiren Mardin Kültür Yolu Festivali, yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak hem kent sakinlerine hem de yerli ve yabancı misafirlere önemli bir kültür-sanat deneyimi sunmuştur. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm Bakanlık çalışanlarına, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.