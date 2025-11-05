Mardin Kültür Yolu Festivali 500 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, "Geçmişle geleceği, yerelle evrenseli, sanatla yaşamı bir araya getiren Mardin Kültür Yolu Festivali, yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak hem kent sakinlerine hem de yerli ve yabancı misafirlere önemli bir kültür- Sanat deneyimi sunmuştur" dedi.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında yer aldı. 18 Ekim'de başlayan ve 26 Ekim'de sona eren festivalde 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik gerçekleştirildi. Festivalde; Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası', İl Kültür Müdürlüğü'nde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' seçkileri ziyaretçilere açıldı. Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlendi.

ÜNLÜ SANATÇILAR HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Artuklu Fuar alanında kurulan sahnede Bengü, Ebru Yaşar, Haluk Levent ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları, festival kapsamında Mardinlilerin beğenisine sunuldu. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler kazandı.Çocuk Köyü'nde eğlenen çocuklar, 'Rafadan Tayfa' ve 'Kral Şakir' gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme fırsatı buldu.

VALİ AKKOYUN: MARDİN, KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

Festivalin sona ermesiyle değerlendirmelerde bulunan Vali Tuncay Akkoyun, "Mardin'de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, şehrimizin tarihi dokusunu, kültürel çeşitliliğini ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkararak Mardin'imizi kültür ve sanatın önemli duraklarından biri haline getirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2021 yılında başlatılan bu geleneksel festival, 18-26 Ekim tarihleri arasında Mardin'in sokaklarını, meydanlarını, tarihi hanlarını ve taş avlularını sanatla buluşturmuştur. Festival süresince Kasımiye ve Zinciriye Medreseleri gibi yüzlerce yıllık tarihi yapıların da yer aldığı 16 mekan ve 30 noktada, konser, sergi, tiyatro, opera, atölye, film gösterimi, söyleşi, çocuk etkinlikleri ve sokak performansları gibi 370 etkinlik gerçekleştirildi. Geçmişle geleceği, yerelle evrenseli, sanatla yaşamı bir araya getiren Mardin Kültür Yolu Festivali, yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak hem kent sakinlerine hem de yerli ve yabancı misafirlere önemli bir kültür-sanat deneyimi sunmuştur. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm Bakanlık çalışanlarına, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.