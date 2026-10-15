Mardin Kızıltepe'de kontrolden çıkan cip mısır tarlasına uçtu, 2 kişi yaralandı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına uçan cipteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AD 444 plakalı cip, Şenyurt çevre yolu kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazada yan yatan cipteki F.C. ve Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı