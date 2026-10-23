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Mardin Kızıltepe'de Kaya ailesi davasında Mirhan C'nin tutukluluğu sürüyor

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Mardin Kızıltepe'de Kaya ailesi davasında Mirhan C'nin tutukluluğu sürüyor
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Mardin Kızıltepe'de Kaya ailesi davasında mahkeme, tutuklu sanık Mirhan C'nin tutukluluğunun devamına ve dosyaya giren videonun bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma 2027'ye ertelenirken, Mirhan C'ye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis isteniyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Mirhan C'nin 3 ayrı suçtan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar, diğer sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mirhan C. ile tutuksuz sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti Mirhan C'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyaya giren bir video kaydının çözümlenmesi amacıyla bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Şubat 2027'ye erteledi.

Ailenin avukatlarından açıklama

Duruşmanın ardından Mardin Adliyesi önünde Kaya çiftinin yakınlarıyla bir araya gelen ailenin avukatlarından Seher Acay, dosyaya yeni bir görüntü kaydının girdiğini söyledi.

Acay, "Bu, olay gününden önce faillerin ve maktullerin yani müvekkillerimizin bir arada olduğu, kısık bir ses ile de olsa altınlardan bahsedildiğini duyduğumuz bir videodur. Bunun çözümlenmesi için bilirkişiye gönderilmesi kararı alındı. Bu dosya kamuoyuna mal oldu. Bu sadece adaletin tesisi için verilen bir hüküm olmayacak. Mahkemenin kararı aynı zamanda toplumun vicdanına da bir sesleniş olacak." dedi.

İstenilen ceza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mirhan C, Bünyamin K. ile Vedat E. tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşmasında sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'nin tahliyesine karar verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanık Mirhan C. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18 yıla kadar, tutuksuz sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
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