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Mardin Kızıltepe'de çarpışan otomobil ve hafif ticari araçtaki 2 sürücü yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 423'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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