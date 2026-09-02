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Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

Kızıltepe'de bıçaklı kavga: 1'i çocuk 3 yaralı
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MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Halı Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Salih Ç. (25), Burak A. (23) ve Renas T. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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