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Mardin'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe ve otluk alanlarda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Akdoğan Mahallesi'nde otluk alanda ve kırsal Erdem Mahallesi'nde ise bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenlerle yangınlar çıktı.

İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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