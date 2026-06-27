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Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırı yakınındaki kırsal Sevimli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Suriye sınırına yakın kırsal Sevimli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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