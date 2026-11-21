Mardin Kızıltepe'de 7 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Tepebaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın son katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA