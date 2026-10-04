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Mardin Kızıltepe'de 10 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı, kurtarılamadı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evlerinin bulunduğu sokakta 10 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı; polis sürücüyü gözaltına aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokakta Ayşenur Yılmaz'a (10) otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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