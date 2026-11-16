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Mardin İl Emniyeti'nin 9-15 Kasım çalışmasında aranan 83 kişi yakalandı

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 9-15 Kasım'da çeşitli suçlardan aranan 83 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlar arasında nitelikli dolandırıcılıktan 26 yıl 4 ay, uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de var.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 9-15 Kasım'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 83 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalananlar arasında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan aranan kişiler de yer alıyor."

Kaynak: AA
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