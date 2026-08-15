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Mardin'de minibüs eşeğe çarptı: Hayvan öldü

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MARDİN’in Derik ilçesinde yola aniden çıkan eşeğe minibüs çarptı.

MARDİN'in Derik ilçesinde yola aniden çıkan eşeğe minibüs çarptı. Kazada eşek öldü, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi Riya Kosere Caddesi'nde meydana geldi. Abdulkerim Çelik yönetimindeki 47 S 7001 plakalı minibüs, seyir halindeyken yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Kazada eşek olay yerinde ölürken, sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri ölen eşeği gömülmek üzere yoldan aldı.

'GEREKEN TEDBİRLER ALINSIN'

Minibüs sürücüsü Abdulkerim Çelik, "Kendi aracımla seyir halinde eve gitmekteyken, karşıma sahipsiz eşeğin çıkması sonucu kaza yaptım. Aracımda hasar oluştu. Sahipsiz hayvanlara lütfen sahip çıksınlar. Yetkili kişilerin bu konu için gerekli tedbirleri, önlemleri almalarını rica ediyorum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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