Mardin Derik'te kayıp 13 yaşındaki çocuğu kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KUZENİ YANLIŞLIKLA AV TÜFEĞİYLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Mardin'in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan Selahattin Karayel'in cansız bedeninin yerini kuzeni D.K.'nin (16) gösterdiği öğrenildi. Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı. D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı