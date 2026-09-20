Haberler

Mardin Derik'te kayıp 13 yaşındaki çocuğu kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Derik'te kayıp 13 yaşındaki çocuğu kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurdu
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeninin yerini kuzeni D.K. (16) gösterdi. Çocuğu yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K. gözaltına alındı, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

KUZENİ YANLIŞLIKLA AV TÜFEĞİYLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Mardin'in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan Selahattin Karayel'in cansız bedeninin yerini kuzeni D.K.'nin (16) gösterdiği öğrenildi. Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı. D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Süper Lig'de tarihe geçtiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Greenwood atılan 8 gole rağmen üzgün

Greenwood atılan 8 gole rağmen üzgün
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı

Savcının odasındaki pozlarıyla gündem olmuştu! O artık cezaevinde
İran, ABD ve İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen 3 merkezi çökerttiğini duyurdu

İran’dan kritik operasyon açıklaması: 3 "terör merkezi" çökertildi
Hatay'da korkunç olay: Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Eşiyle ayrılık aşamasındaydı, pompalı tüfekle öldürüldü

Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol

Amed'den Beşiktaş'a karşı olağanüstü gol
Japonya'da skandal olay! Öğretmen öğrencileriyle hırsızlık yapmaya kalkıştı

Öğrencileriyle yaptığı ahlaksızlığı böyle savundu: Cesaret testiydi
Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı

Tam 60 yıl sonra kabus yeniden geri döndü