Mardin Derik'te kayıp 13 yaşındaki çocuğu kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurdu

Mardin Derik'te kayıp 13 yaşındaki çocuğu kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeninin yerini kuzeni D.K. (16) gösterdi. Çocuğu yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K. gözaltına alındı, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
KUZENİ YANLIŞLIKLA AV TÜFEĞİYLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Mardin'in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan Selahattin Karayel'in cansız bedeninin yerini kuzeni D.K.'nin (16) gösterdiği öğrenildi. Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı. D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı