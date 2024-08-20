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Mardin'deki Süryani Çarşısı turizme kazandırılıyor

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor. Restorasyonun son aşamasına gelinen çarşıda, 65 dükkanda onarım ve restorasyon yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çarşı, Dargeçit turizmine yeni bir canlılık getirecek.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restorasyonla turizme kazandırılıyor.

Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için hazırlanan "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi"nde sona gelindi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, tarihi Süryani Çarşısı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Gök, Dargeçit ilçesinde bulunan 400 yıllık çarşıdaki 65 dükkanda, restorasyon ve onarım yapıldığını kaydetti.

Çarşının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından proje hazırlandığını anımsatan Gök, geçen yıl başlatılan çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti.

Yaklaşık 2 hafta içerisinde çalışmayı sonlandırıp vatandaşlara dükkanları teslim etmeyi planladıklarını ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Bu süreç boyunca yaklaşık 600 metre uzunluğunda 4 caddenin sokak sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Burada bulunan tarihi 65 dükkanın restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Aydınlatma işleri yapıldı. Yaklaşık 1,5 sene gibi kısa bir sürede çarşı aslına uygun bir şekilde inşa edildi. Çarşı bu haliyle, dükkanlar hareketlendiği zaman Dargeçit turizmine yeni bir nefes getirecektir. Çünkü sadece görseli ile bile insanların ziyaret etmek isteyecekleri bir yer konumunda."

Kaynak: AA / Güncel

Dargeçit mardin Kültür Turizm Güncel Haberler

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