Mardin'deki Mısır Balyası Yangını 3 Günde Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde, enerji şirketine ait depoda çıkan mısır balyası yangını, 3'üncü günde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, 26 Eylül'de saat 16.00'da Derik ilçesi kırsal Bayraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir enerji şirketine ait alanda istiflenen mısır balyaları, henüz bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. Yangında alevlerin arasında kalan 1 tanker de kullanılamaz hale geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alana İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi. Binlerce ton mısır balyası yanarken, yangın ise ekiplerin 3 gün süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.