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Mardin'de Silahlı Kavga Kurbanı İbrahim Kortak Toprağa Verildi

Mardin'de Silahlı Kavga Kurbanı İbrahim Kortak Toprağa Verildi
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Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada yaşamını yitiren İbrahim Kortak'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Alıçlı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Ömerli ilçesinde silahlı kavgada hayatını kaybeden İbrahim Kortak'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kortak'ın cenazesi, Alıçlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Salih KESKİN/ÖMERLİ (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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