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Mardin'de arazi kavgası: 10 yaralı 1 ölü

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Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında önceki gün arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan 11 kişiden Fikret Aktaş (45), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

MARDİN'in Derik ilçesinde iki aile arasında önceki gün arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan 11 kişiden Fikret Aktaş (45), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi. Keskin ve Aktaş aileleri, gece saatlerinde arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı. Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş (45), A.A. (22), M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Mardin'deki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Fikret Aktaş, bugün hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından mezrada toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel

Mardin Güncel Haberler

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