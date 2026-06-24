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Mardin'de anız yangını, yerleşim yerine de sıçradı

Mardin'de anız yangını, yerleşim yerine de sıçradı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını ile Nusaybin-Kızıltepe arasındaki örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Damlalı Mahallesi'nde çıkan ve Uluköy ve Yüceli mahallelerinde devam eden anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca, Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri arasındaki sınır bölgesinde, uluslararası İpekyolu'na yakın alanda çıkan örtü yangını da ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bazı bölgelerde ise soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ahmet AKKUŞ- Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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