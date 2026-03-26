Mardin'de zincirleme kazada 3'ü sağlık personeli 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı. TIR, ambulans ve panelvanın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR, panelvan ve vakaya giden ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık personelleri M.K. (42), B.K. (28) ve Z.T. (36) ile TIR sürücüsü A.E. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
