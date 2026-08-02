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Mardin'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde bir kişinin 3'üncü kattan düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahin K'nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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