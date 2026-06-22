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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Otomobilin çarptığı yaya öldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kamile Günsever'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kamile Günsever (78), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e çarptı. Kazada Günsever ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Günsever, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamile Günsever, burada yaşamını yitirdi. Günsever'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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