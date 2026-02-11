Haberler

Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MARDİN'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı.

Artuklu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi. Trafikte sürücüler, farlarını yakıp, düşük hızda ilerledi. Tarihi yapıların gözden kaybolduğu kentte, sisin gün boyunca etkili olacağı bekleniyor. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi. Yetkililer, sisin etkili olduğu saatlerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Mardin'de yoğun sisin etkili olduğunu belirten sürücü Ahmet Dağ, "Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Trafikte ilerlerken sis lambalarını yakmaları lazım. Olası kazalara karşı düşük hız ve manevralardan kaçınmak büyük önem taşıyor. Yayalara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü