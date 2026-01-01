Haberler

Mardin'de kardan kapanan 120 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ambulansların ve araçların mahsur kaldığı bölgelerde kurtarma çalışmaları yapılıyor.

MARDİN'de gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Mardin'de dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı, gece saatlerinde de devam etti. Yağış nedeniyle kent genelinde 120 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Artuklu ilçesi kırsal Akbağ Mahallesi'nde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekiplerinin müdahalesiyle yol açılırken, ambulans hastaya ulaştı. Hamzabey Mahallesi'nde de araçlarıyla mahsur kalanlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı