Mardin'de olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Mardin'de etkili olan yağmur, sis ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, sürücüler sis nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri, aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarılarda bulundu.

Mardin'de etkili olan yağmur, sis ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu kentte, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda da sürücüler dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
