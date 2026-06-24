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Mardin'de yaban domuzları görüntülendi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle giderken karşılaştığı 2 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi kırsalındaki bir tarlada 2 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Güngören Mahallesi'nde traktörüyle tarlasına giden bir çiftçinin önüne 2 yaban domuzu çıktı. Kısa süreli tedirginlik yaşayan çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 2 yaban domuzunun tarım arazilerinden çıkıp bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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