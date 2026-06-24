Mardin'de yaban domuzları görüntülendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi kırsalındaki bir tarlada 2 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Güngören Mahallesi'nde traktörüyle tarlasına giden bir çiftçinin önüne 2 yaban domuzu çıktı. Kısa süreli tedirginlik yaşayan çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 2 yaban domuzunun tarım arazilerinden çıkıp bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı