Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında 477,09 gram esrar, 27,50 gram metamfetamin ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma yapıldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
