Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 375 uyuşturucu hap ve 230 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin geleceğini tehlikeye atan zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 375 uyuşturucu hap ve 230 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
